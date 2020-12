João Pedro Sousa sobre o Sporting: «São muito competentes e evoluídos ao nível tático»

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, admitiu esta sexta-feira estar a contar com uma "tarefa complicada", na 9ª jornada da Liga NOS frente ao Sporting, "a melhor equipa do campeonato".

O técnico acredita que este "poderá ser o jogo mais difícil" que a equipa teve até ao momento, mas admitiu que o grupo está preparado.

"Espero a melhor equipa do campeonato até ao momento. Temos uma tarefa extremamente complicada. Aumentamos as possibilidades se reconhecermos as dificuldades da tarefa e provavelmente será o jogo mais difícil que tivemos até hoje. A forma de preparar o jogo é a mesma, a estratégia é que pode variar", explicou em conferência de antevisão da partida.

Sobre o adversário, João Pedro Sousa apontou grandes qualidades e salientou o desempenho do treinador Rúben Amorim.

"São muito competentes e evoluídos ao nível tático, enorme capacidade individual dos jogadores, muito bem orientados pelo Rúben Amorim e vão colocar-nos grandes desafios", reforçou ainda.

O treinador da equipa famalicense lembrou o último jogo com o P. Ferreira, que terminou com uma derrota do Famalicão por 2-0, e lamentou a "falta de coragem" tanto dos jogadores como do próprio treinador.

"Discutimos durante a semana o que se passou. Ficámos aquém da nossa exigência e percebemos onde temos de melhorar. Importa, porém, frisar que não foi uma questão de falta de atitude. Nunca senti isso e nunca concordei que fosse esse o problema. Temos várias coisas para resolver e melhorar, mas atitude não é uma delas. Se calhar tem faltado alguma coragem, se calhar também tem faltado coragem e competência ao treinador. Resta-nos fazer com que jogos como o de Paços de Ferreira não se repitam, porque quando perdemos, gostamos de perder de outra forma", terminou.

O Famalicão, 10.º classificado, com 9 pontos, recebe este sábado o líder Sporting, com 22, numa partida da 9ª jornada da Liga NOS.