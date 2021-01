A chegada de Rúben Vinagre ao Famalicão mereceu da parte de João Pedro Sousa, treinador dos minhotos, elogios. O técnico não escondeu a satisfação por poder contar com mais um ativo de qualidade.





"Já vai estar disponível para o jogo com o FC Porto. O que vai acrescentar? Qualidade no treino, que infelizmente, devido às ausências, era uma coisa que precisávamos para melhorar o nosso jogo. Quer com o Vinagre, quer com os outros que recuperaram, a qualidade do treino subiu e esperamos que haja o reflexo no jogo", disse o técnico.