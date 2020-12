João Pedro Sousa: «Somos capazes de melhor»

João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, mostrou-se "contente com o resultado, que é justo". "Mas não totalmente satisfeito com o que fizemos, pois somos capazes de melhor, mesmo atendendo a uma série de condicionalismos que marcaram a preparação deste jogo com apenas 15 jogadores do plantel principal disponíveis e o Del Campo e o Guga vindos de paragens. Na parte final percebemos que o ponto era bom, num contexto particularmente difícil", disse.