João Pedro Sousa: «Temos a responsabilidade de passar à próxima eliminatória

Depois de ter somado três derrotas nos últimos três jogos, o Famalicão vai procurar inverter o ciclo negativo em que se encontra na partida desta quinta-feira frente ao Mafra, para a Taça de Portugal. Na antevisão do encontro, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, elogiou bastante o adversário, mas salientou que o único objetivo da sua equipa é marcar presença na próxima fase da prova.O treinador começou por referir que o Famalicão só pensa na passagem aos oitavos de final. "O nosso grande e único objetivo é vencer e passar a eliminatória. Temos plena consciência das dificuldades que vamos encontrar. O Mafra é uma equipa muito competente e competitiva, está a fazer um excelente campeonato e tem um processo de jogo muito ofensivo. Tem jogadores com qualidade e experientes, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos a responsabilidade de vencer o jogo e passar à próxima eliminatória", afirmou.Assumindo que a ida de Nehuén Pérez à seleção sub-23 da Argentina não vai obrigar o clube a ir ao mercado, João Pedro Sousa recusou a ideia de que vá fazer gestão do plantel no encontro desta quinta-feira: "Vamos fazer poucas mexidas. Para nós a Taça é tão importante como o campeonato. Se mudarmos é porque achamos que é o melhor para este jogo, atendendo ao desgaste, ao adversário e ao plano de jogo. Vamos apresentar o melhor onze para este jogo".O técnico concluiu agradecendo o facto de alguns adeptos terem marcado presença no treino desta quarta-feira e dando conta das principais armas do Mafra. "O Mafra tem uma dinâmica ofensiva muita interessante. Iniciam uma construção a três, projetam os laterais e, com isso, ganham profundidade e largura no seu jogo. Colocam muita gente no corredor central e isso é difícil de controlar. Podemos fazê-lo pressionando os três jogadores na saída ou aguardando e preenchendo bem o corredor central. Na frente tem jogadores rápidos e fortes fisicamente que podem criar perigo. Apesar disso, vamos tentar apresentar a nossa forma de jogar e a nossa estratégia", rematou.O embate entre Famalicão e Mafra está agendado para as 20h30 de quinta-feira.