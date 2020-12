João Pedro Sousa: «Temos de melhorar em todos os momentos do jogo»

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, elogiou o Gil Vicente, adversário da 11.ª jornada da Liga NOS, salientando que a equipa está preparada para as dificuldades e focada na vitória.

O técnico da formação famalicense destacou as qualidades dos gilistas nos diversos momentos do jogo, mas garantiu que a equipa está avisada e preparada para fazer face aos problemas que o adversário poderá apresentar.

"O nosso adversário é competente, organizado e competitivo. Em todos os jogos o Gil Vicente é uma equipa competitiva. Em casa ou fora. Temos de ter muito cuidado. É uma equipa que apresenta o nível de organização defensiva muito elevado e é muito perigoso nos contra-ataques rápidos. Os jogadores já sabem, trabalhámos esses momentos. O nosso grande objetivo é ganhar o jogo", salientou o treinador, em conferência de antevisão da partida.

Sobre as dificuldades da equipa do Famalicão, João Pedro Sousa revelou estar ciente dos problemas. "Temos de ser muito honestos. A nossa preocupação tem a ver com o processo defensivo, ofensivo, os esquemas táticos. Temos muito trabalho pela frente. Temos de melhorar em todos os momentos do jogo", admitiu.

Com a reabertura do mercado muito próxima, João Pedro Sousa não escondeu que o clube está atento a bons negócios que possam surgir, não fechando a porta a possíveis entradas. "Estamos atentos ao mercado. Se o clube tiver possibilidades assim o fará. São situações normais. Tal como no ano passado, é normal que entre gente", finalizou.

O Famalicão, 8.º classificado, com 11 pontos, recebe este domingo, às 15h00 horas, o Gil Vicente, que ocupa o 14.º posto, com nove pontos, em jogo da 11.º jornada da Liga NOS.