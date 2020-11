João Pedro Sousa: «Temos de mudar rapidamente»

O Famalicão saiu derrotado (2-0) da visita a Paços de Ferreira e o técnico João Pedro Sousa admitiu que a equipa não realizou uma boa exibição.





"Falhou-nos muita coisa. Sabíamos que íamos encontrar uma equipa muito competente, organizada e com um excelente treinador, perdemos bem e devemos ter a noção e a coragem de perceber que temos de mudar rapidamente para voltarmos a ser o que já fomos, pois de outra forma vamos ter sérios problema", afirmou o técnico dos minhotos, em conferência de imprensa."Também deveríamos ter tido a capacidade para criar desequilíbrios e houve demasiados passes errados, receções falhadas, a nossa agressividade teria de ser outra, nunca fomos agressivos com e sem bola. Assim torna-se complicado contra qualquer adversário", acrescentou João Pedro Sousa."O Ruben Lameiras, nos últimos jogos, antes da paragem da seleção, já tinha jogado com uma pequena lesão. Arriscámos e agravámos a lesão. Continua a recuperar e não quisemos arriscar novamente. O Vaná teve um contacto direto com um positivo covid e seguimos todas as regras. Estará em isolamento nos próximos 14 dias. O Queirós deu positivo ao teste para covid antes do jogo e está a cumprir as regras da DGS."