João Pedro Sousa: «Temos sido os melhores, a classificação assim o diz»

Líder isolado do campeonato, o Famalicão prepara a visita a Alvalade na segunda-feira. Na antevisão da partida, João Pedro Sousa destacou a exigência do encontro e defendeu que não vai alterar nada na equipa para defrontar o Sporting.Aproveitando o facto de a conferência de imprensa ter sido realizada no palco da sala de espetáculos da Associação Teatro Construção, João Pedro Sousa referiu que os seus jogadores não terão problemas em assumir o "papel principal". "Sabemos que é um jogo difícil, mas não é mais ou menos importante em relação aos que já passaram. O palco é exigente, estamos preparados para ele e assumimos o papel principal sem problemas. Temos feito um excelente campeonato, temos sido os melhores, a classificação diz-nos isso. É normal não ser atribuído grande favoritismo ao Sporting, mas sabemos que vai ser um jogo complicado", afirmou.O técnico continuou traçando as diferenças entre o Sporting de Marcel Keizer e o de Leonel Pontes: "A principal diferença que espero encontrar no Sporting do novo treinador está relacionada com o sistema tático. Penso que o Sporting vai atuar da mesma forma que fez na Liga Europa, acho que a equipa teve uma prestação positiva e que houve melhorias em relação ao jogo do Bessa"João Pedro Sousa concluiu deixando a garantia que o Famalicão que se vai apresentar em Alvalade será o mesmo de todos os outros jogos. "Não vamos mudar um milímetro na nossa forma de jogar nem em relação ao que tentamos fazer nos outros jogos todos. Houve momentos em todos os outros jogos em que não conseguimos impor o nosso jogo porque temos adversários, mas, no que depender de nós, vamos impor a nossa ideia e a nossa forma de jogar. Vamos tentar controlar o jogo, dominar, marcar e ganhar", rematou.A partida entre leões e famalicenses está agendada para as 21 horas desta segunda-feira.