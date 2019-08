João Pedro Sousa: «Tenho uma equipa de campeões»

João Pedro Sousa não escondeu a satisfação de somar a segunda vitória na Liga NOS, mantendo-se assim no topo da tabela. O treinador do Famalicão elogiou os seus jogadores, considerando justo o triunfo frente ao Rio Ave."Tenho uma equipa de campeões. Mas foram dois jogos complicados. Hoje tivemos uma equipa competente, organizada e que criou problemas. Conseguimos controlar o jogo, mas tivemos dificuldades em penetrar pelo centro do terreno. Conseguimos ir por fora, mas tivemos muitas dificuldades na profundidade. Tentámos retificar ao intervalo mas não conseguimos atacar a profundidade. Num balanço geral conseguimos controlar o jogo e o resultado é justíssimo.""Já se tinha passado isso nos Açores, voltou a acontecer, mas conseguimos segurar, o que revela o caráter da equipa. Temos que melhorar e esse é um dos aspetos. Depois de estarmos na frente e de estarmos com mais um tivemos dificuldades. Tentaram explorar isso com passe longo e é uma situação que temos de melhorar."