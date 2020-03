João Pedro Sousa: «Tínhamos obrigação de fazer mais para tentar ganhar»

O treinador do Famalicão considerou justo o empate sem golos registado este domingo na visita ao Belenenses SAD mas defendeu que os minhotos tinham o objetivo de vencer.





"Foi um jogo competitivo, mas não foi bem jogado. Duas equipas que se equilibraram em todos os parâmetros do jogo e nenhuma conseguiu desequilibrar a outra. O jogo foi equilibrado em todos os momentos. A nossa ideia não era essa, não era equilibrar. O nosso objetivo era vencer. Penso que o empate é justo, mas não ficámos contentes com este resultado", afirmou João Pedro Sousa em conferência de imprensa."Jogámos com uma equipa que é difícil de desequilibrar, nós sabíamos disso. O campo prejudicou-nos um pouco, mas não é desculpa. Só criando velocidade é que conseguimos desequilibrar o adversário. O Belenenses é uma equipa muito bem equilibrada, com boa pressão inicial. Quando conseguimos encostar o Belenenses ao seu terço defensivo, têm muita gente dentro da área e, através de cruzamentos, é muito difícil entrar", analisou o técnico do Famalicão."O Belenenses foi ajustando e criando ainda mais pressão na segunda fase. A meio da segunda parte, faltou-nos alguma energia e frescura. A semana foi ligeiramente mais curta para nós, mas tínhamos obrigação de fazer um pouco mais para tentar ganhar o jogo."