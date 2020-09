João Pedro Sousa: «Toni Martínez de fora? Os colegas tiveram mais rendimento»

A ausência de Toni Martínez da convocatória do Famalicão para o jogo com o Belenenses SAD causa estranheza. Mas o técnico João Pedro Sousa garante que nada teve a ver com a iminente transferência para o FC Porto.





"Neste momento o Toni Martínez é jogador do Famalicão. Não tenho nenhuma indicação que o Toni não faz parte do grupo. Aproveito para esclarecer que o Toni não estar cá não tem a ver com situação de saída. Poderá acontecer, não sei, mas gostava de clarificar que ele não está porque foi opção técnica. A não convocatória dele não tem a ver com uma transferência. Fez uma semana de trabalho, como os colegas, e, falando nos jogadores da posição dele, o Del Campo e o Campana tiveram mais rendimento. O Toni Martínez ficou de fora como ficaram outros. Trouxe para o jogo quem me deu mais garantias durante a semana", explicou, em conferência de imprensa, após a vitória do Famalicão sobre os azuis por 2-1.