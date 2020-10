João Pedro Sousa: «Toni Martínez é jogador do Famalicão e pode ser utilizado»

O Famalicão espera dar seguimento à vitória da última jornada no reduto do Belenenses SAD no próximo domingo, em receção ao Rio Ave, partida em que João Pedro Sousa conta com Toni Martínez, avançado cuja mudança para o FC Porto está iminente.





"Quanto ao Toni Martínez mantém-se o mesmo cenário. É jogador do Famalicão e, enquanto assim for, pode ser utilizado", frisou o técnico dos minhotos, em conferência de imprensa, esta sexta-feira. Já Dani Morer, Abdul e Jorge Pereira, lesionados, são cartas fora do baralho.Depois de uma época em que os famalicenses estiveram muito perto de atingir o apuramento para a Liga Europa, João Pedro Sousa, ainda assim, não vê a sua equipa como candidata a lutar por um lugar nas competições da UEFA. "Ficámos tristes na altura [por não ter sido atingida a Liga Europa], mas orgulhosos daquilo que fizemos. Se somos candidatos? Não, não somos candidatos. O objetivo é chegar o mais rápido possível aos 34 pontos", apontou.Em relação ao embate frente aos vila-condenses propriamente dito, João Pedro Sousa não perspetiva mudanças profundas de parte a parte. "Esperamos um Rio Ave competente, uma equipa madura, uma equipa que tem dos melhores jogadores do campeonato. Vamos encontrar muitas dificuldades e temos de estar ao nosso melhor nível. Da nossa parte, o que poderá alterar será a estratégia para o jogo. Tudo o resto não. Nós temos de crescer e perceber onde temos de melhorar. Esperamos mudanças no adversário porque tem tido muitos jogos, mas o plantel adversário é rico e defrontaremos sempre uma equipa forte", analisou.Assumindo que sente "a equipa com níveis físicos melhores", o treinador do Famalicão falou ainda sobre a possibilidade de os adeptos voltarem às bancadas num futuro próximo, mas sem se alongar muito. "Temos saudades dos nossos adeptos, futebol sem público é contra-natura. Eu não vou opinar sobre se tem de haver público ou não. Não sou a melhor pessoa para opinar sobre esse assunto", finalizou.