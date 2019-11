João Pedro Sousa: «Traçámos o nosso plano de forma a criar problemas ao Sp. Braga»

Depois de regressar aos triunfos na partida frente ao Gil Vicente, o Famalicão pretende manter a senda vitoriosa na visita ao reduto do Sp. Braga. Na antevisão da partida deste domingo, João Pedro Sousa, técnico dos famalicenses, deixou elogios ao adversário e reforçou que o grande objetivo dos famalicenses passa pela permanência.O treinador do Famalicão começou por abordar o atual momento de forma do Sp. Braga. "O Sp. Braga é um clube que nos habituou a estar nos primeiros lugares, mas as coisas este ano no campeonato não têm corrido muito bem. Neste momento tem mais derrotas do que vitórias e esperamos um Sp. Braga a tentar ganhar o jogo, com muita pressão ofensiva. Traçámos o nosso plano de forma a criar problemas ao Sp. Braga, queremos disputar e vencer o jogo. A classificação não é aquela a que nos tem habituado, mas não penso que o Sp. Braga esteja num mau momento de forma. Tem uma equipa fortíssima, tanto individual como coletivamente, e vai ser um jogo muito complicado, é difícil jogar naquele estádio", referiu.Salientando que o facto de a semana ser mais intensa em termos de jogos não teve interferência na preparação para o embate deste domingo, João Pedro Sousa recusou a ideia de que este seja um confronto entre dois candidatos à Europa: "Este jogo não é um confronto direto entre duas equipas que estão a lutar pela Europa. As nossas ambições passam por atingirmos o objetivo da permanência. As nossas exibições e os nossos resultados estão a permitir-nos ocupar lugar cimeiros na tabela e não queremos sair de lá, vão ter de nos arrancar de lá. Apesar disso, o nosso objetivo não é uma classificação europeia, os nossos objetivos são diferentes do do Sp. Braga".O técnico concluiu retribuindo os elogios feitos por Carlos Carvalhal ao seu trabalho, assumindo que há mais jogadores com qualidade para chegar às seleções para além de Nehuén Pérez (convocado para a seleção argentina) e fazendo referência à importância do triunfo sobre o Gil Vicente. "Todas as vitórias são importantes, mas esta frente ao Gil Vicente teve uma grande importância. Vínhamos da primeira derrota, tínhamos perdido o primeiro lugar e a vitória frente ao Gil Vicente foi boa para percebermos que tipo de resposta podíamos dar", rematou.O encontro entre Sp. Braga e Famalicão está agendado para as 20h15 deste domingo.