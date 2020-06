João Pedro Sousa: «Triunfo para Defendi»

João Pedro Sousa elogiou o desempenho dos seus jogadores, mas também não escondeu os momentos de apreensão que o desenrolar proporcionou e fez questão de deixar uma palavra ao guardião Defendi.

"Quero dedicar esta vitória ao nosso capitão Defendi. Um abraço para ele", começou por referir o técnico famalicense, assumindo que são mais três pontos saborosos, mas que também não gostou do jogo e que a candidatura à UEFA não faz parte do quotidiano do grupo: "Não conseguimos ter a bola em zonas em que podíamos controlar melhor o jogo e não precisávamos de sofrer aquele bocadinho. Temos consciência da posição em que estamos, mas dentro do nosso balneário não se fala de Europa, nem de defender o lugar e olhar para baixo."