João Pedro Sousa: «Um excelente jogo»

João Pedro Sousa viu "um excelente jogo, apesar do início faltoso e com muitas paragens". "Foi pena não haver mais tempo, porque certamente iriam surgir mais golos. O Moreirense entrou melhor, ao intervalo mudámos as dinâmicas dos nossos médios, mas sofremos o golo numa desatenção. Fomos a tempo de corrigir e podíamos ter feito mais golos. Aceito o resultado, as duas equipas estão de parabéns pelo que conseguiram fazer", resumiu o treinador do Famalicão, deixando uma promessa: "Independentemente da classificação, o objetivo seria sempre vencer o jogo. Gostamos do que fizemos, mas do resultado não. Não precisamos de olhar para a tabela para perceber o trabalho que fazemos. Vamos manter a nossa vontade de jogar bem e ganhar os jogos."