João Pedro Sousa: «Vamos chegar preparados ao início do campeonato»

O Famalicão abriu o treino desta segunda-feira à imprensa, tendo o técnico João Pedro Sousa falado à imprensa antes da sessão de trabalho. O treinador dos famalicenses começou por referir que o clube não está a pensar no que fez na temporada passada no ataque à época 2020/21.





"O que vamos tentar fazer é trabalhar com a mesma ideia e no mesmo sentido que fizemos no ano passado, mas sem paralelismos e sem olhar para trás. Estamos orgulhosos do nosso percurso, mas sabemos que vamos ter um ano muito difícil. Queremos fazer o melhor possível, mas não pensamos na classificação. No fim do campeonato, se o melhor possível for algo igual ao ano passado, óptimo; se for abaixo é porque foi o melhor que conseguimos; se for acima, óptimo na mesma", começou por referir.Assumindo que a atribuição do prémio de melhor jovem da Liga NOS atribuído a Pedro Gonçalves foi justa, João Pedro Sousa abordou ainda as saídas que o plantel teve: "Temos uma forma de jogar longe de estar fechada e percebemos que temos de melhorar apesar dos bons resultados do ano passado. Queremos ser mais fortes no treino para sermos melhor em jogo. Foi feito um trabalho de preparação para esta época durante algum tempo. Sabíamos que podiam acontecer saídas e estávamos preparados. É com naturalidade que vemos os jogadores, que têm muita qualidade, a chegar".O treinador concluiu fazendo um balanço da pré-época até ao momento. "Estamos a seguir o planeamento. Entramos agora numa segunda fase da pré-temporada e sabemos que ainda vamos ter reforços para todos os sectores. Vamos chegar preparados ao início do campeonato", rematou.