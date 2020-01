João Pedro Sousa: «Vamos defrontar um P. Ferreira diferente»

Famalicão e P. Ferreira voltam a encontrar-se esta quarta-feira, depois de um primeiro ensaio para a liga que os minhotos venceram, por 4-2. No entanto, de acordo com João Pedro Sousa, técnico famalicense, muita coisa mudou de lá para cá, sobretudo nos castores, razão pela qual este encontro da Taça de Portugal será totalmente diferente.





"Estamos à espera de um P. Ferreira forte, diferente do que nos visitou para a liga. Um P. Ferreira competitivo, apesar de algumas baixas. Temos a certeza que vai ser uma equipa organizada, como sempre, sempre com futebol objetivo, pragmático, organizado. É isso que esperamos do adversário. Vai ser um jogo difícil, para uma competição a eliminar, mas preparámo-nos bem, queremos jogar e queremos ganhar", começou por garantir o técnico, antes de ele car as diferenças na equipa da Capital do Móvel."Na altura era o primeiro jogo do Pepa. A partir daí houve evolução mediante as ideias que o treinador quis implementar, mas tem uma primeira fase de construção diferente da do anterior treinador, com muitas dinâmicas, quer com um médio a vir buscar entre os centrais, quer nos corredores laterais, o que obriga o adversário a defender de várias formas. Os laterais projetam-se muito, têm extremos muito por dentro, muita gente no corredor central, metem muita gente na zona de finalização e temos de ter muito cuidado. Temos de ter bola, gerir o jogo e tentar domina-lo", sublinhou.Ciente das dificuldades, João Pedro Sousa garantiu que vai lançar a melhor equipa, sem gerir. "Mesmo nas outras eliminatórias pouco mexemos. Tivemos que alterar porque vínhamos de paragens de seleção, tínhamos jogadores nas seleções, mas não temos alterado quase nada. É não temos alterado porque têm sido jogos extremamente complicados. E se foi assim com adversários de escalões inferiores, agora perante um adversário do primeiro escalão ainda mais. Estamos à espera de um jogo muito muito complicado. Não vamos fazer rotação", concluiu.