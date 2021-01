João Pedro Sousa: «VAR custa muito dinheiro…»

O Famalicão perdeu (0-1) na deslocação ao terreno do Tondela, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS.





No final da partida, João Pedro Sousa afirmou que os famalicenses controlaram "totalmente" o encontro, mas a ineficácia na finalização acabou por ser fundamental para o resultado final no Estádio João Cardoso. A equipa de arbitragem, liderada por Miguel Nogueira, também foi alvo de críticas por parte do técnico do Famalicão."O jogo foi controlado totalmente pelo Famalicão. No entanto não conseguimos marcar. Tínhamos essa obrigação, somos melhor equipa, temos melhores jogadores. Estou muito desiludido comigo porque não consegui ajudar os jogadores", frisou o técnico, antes de dizer que "os árbitros podem errar, mas têm uma ajuda tecnológica que custa muito dinheiro, com pessoas sentadas que têm tempo para analisar."