João Pedro Sousa: «Vitória incontestável do Benfica»

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, admitiu que o Benfica foi muito melhor do que a sua equipa, que acabou goleada na Luz por 4-0. À BTV, o técnico da equipa-sensação do campeonato sublinhou que, apesar do desaire, vai manter os ideiais."Vitória incontestável do Benfica, superior em todos os capítulos. Não permitiu que colocássemos em campo a nossa forma de jogar. Fomos sempre muito curtos e não conseguimos meter muita gente na área. Tivemos chances mínimas. Vitória justíssima do Benfica.""A partir daí o Benfica dominou o jogo e o resultado. Um dos poucos jogos em que não concretizámos, o Benfica foi muito pressionante sobre os nossos médios interiores, sabendo que o nosso jogo passa muito por aqui.""Não abdicamos delas, jogamos como treinamos e só assim estamos mais perto de ganhar, não vamos ganhar sempre, longe disso e estamos contentes com o que fizemos até aqui."