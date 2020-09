Joaquin Pereyra estará muito próximo de se tornar reforço do Famalicão. De acordo com as informações veiculadas pela imprensa argentina, o médio, de 21 anos, dos quadros do Rosario Central, tem quase tudo acertado para chegar ao Minho.





O valor do acordo deve rondar os 100 mil euros, mas a opção de compra que está a ser discutida deverá ter valores consideravelmente mais elevados, segundo garantem na Argentina. Pereyra, refira-se, foi apontado ao Sporting em maio último, mas os leões nunca avançaram com uma proposta formal pelo jogador. Agora, pode estar a caminho de Portugal, mas para representar o Famalicão.