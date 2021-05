Joaquín Pereyra não vai seguir no Famalicão e Jhonata Robert já está no Brasil

Com a época terminada, o Famalicão vai 'arrumando a casa', de forma a preparar 2021/22. Nesse sentido, Joaquín Pereyra e Jhonata Robert já não fazem parte do plantel famalicense.





O primeiro, médio argentino, estava no Famalicão por empréstimo do Rosario Central e já foi informado pelos minhotos de que a sua cláusula de compra, fixada em 3,2M€, não vai ser acionada. O jovem, de 22 anos, vai agora procurar outro solução para o futuro, que não deve passar pelo Rosario Central.Por outro lado, Jhonata Robert está de volta ao Brasil, confirmando-se a notícia que Record adiantou a 16 de maio . O empréstimo do Grémio, válido por duas épocas, chegou ao fim mais cedo do que o previsto, uma vez que o emblema de Porto Alegre decidiu chamar de volta o jogador e o Famalicão optou por não exercer a cláusula de compra.O extremo, que apontou quatro golos em 22 encontros, já está no Brasil e, segundo a imprensa brasileira, prepara-se para renovar com o Grémio.