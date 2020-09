Joaquín Pereyra oficializado como reforço do Famalicão

Depois de algumas semanas na expectativa, agora sim é oficial. Joaquin Pereyra, médio argentino, de 21 anos, é reforço do Famalicão até final da temporada.





O jovem jogador chega proveniente do Rosario Central, por empréstimo, num acordo que prevê o pagamento imediato de 84 mil euros. No fim da época, o Famalicão poderá garantir o jogador a título definitivo, caso exerça a opção de compra que salvaguardou, esta no valor de 2,75 milhões de euros.Esta será a primeira experiência de Joaquín Pereyra na Europa, ele que, em maio passado, até chegou a ser apontado ao Sporting.Aos meios oficiais famalicenses, o médio revelou estar feliz pela oportunidade. "Estou muito feliz por ter a oportunidade de cumprir o sonho de jogar no futebol europeu. É um desafio aliciante e tenho muita vontade de ajudar o clube a fazer uma excelente campanha na Liga Portuguesa, afirmou Joaquín Pereyra.