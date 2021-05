Jorge Pereira anuncia saída do Famalicão

Jorge Pereira, médio de 23 anos, está de saída do Famalicão. O jovem deixa assim o clube depois de quatro anos de ligação.





"Chegou ao fim a minha ligação com este grande clube. Foram 4 anos de alegrias e tristezas, altos e baixos. Recordarei com muito carinho as pessoas e a cidade de Famalicão. Agora descansar e recarregar as baterias. Foi um prazer", escreveu o jogador nas redes sociais.Formado na AD Sanjoanense e no Benfica, Jorge Pereira chegou aos minhotos em 2017/18, tendo sido cedido à AD Oliveirense na época seguinte. Em 2019/20 e 2020/21, o luso-venezuelano foi utilizado maioritariamente na equipa sub-23, mas chegou ainda a fazer um jogo, frente ao Benfica, pela equipa principal na temporada que agora findou.