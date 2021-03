Jorge Silas: «Mais do que ideias, faltou-nos agressividade nos duelos»

Derrotado pelo Boavista numa partida entre duas equipas que lutam para se salvarem, Jorge Silas admitiu que o Famalicão denotou alguma falta de agressividade neste jogo, algo que acabou por ser fatal para os famalicenses. Tudo isto num jogo em que Silas 'acordou' com duas más notícias prévias...





"Nas últimas 24 horas tivemos duas baixas importantes. O Patrick [Wililam] e o Gustavo [Assunção], que foi mesmo no aquecimento. Eram importantes na nossa organização defensiva e com quem contávamos para hoje. De qualquer maneira, os jogadores que os substituíram estão capacitados para jogar. Mais do que ideias, faltou-nos agressividade nos duelos. Foi aí que sofremos o primeiro golo, numa bola parada, em que deixámos passar a bola no primeiro poste", começou por dizer."Já no segundo golo, o jogador do Boavista passa realmente por muitos jogadores do Famalicão e isso não pode acontecer numa equipa que está nesta posição. Não acho que tenha de reestruturar ideias, mas meter mais intensidade que é necessária nos duelos. Sempre quisemos abrir o jogo, até porque jogámos com muita gente na frente. Ao intervalo, tirámos um defesa, que fazia linha de três, e apostámos no Diogo Figueiras. Na realidade, criámos ocasiões. Depois do 1-0, enviámos uma bola à trave e outra ao poste.""Se marcássemos, o jogo mudaria completamente. Houve ainda um segundo golo e a expulsão. É um resultado pesado por aquilo que fizemos. Não fizemos o 1-1 e sofremos numa transição do Boavista, em que tínhamos jogadores para fazer face ao lance. Estando a perder, não faz sentido agarrarmo-nos ao 1-0 e ficar à espera de que alguma coisa caia do céu. Já nos íamos expor na primeira parte e a perder ainda mais".