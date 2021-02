Jorge Silas: «Não ganhámos e o que realmente queremos são os três pontos»

O Famalicão empatou (0-0) este sábado na receção ao Farense, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os minhotos estiveram com mais um jogador em campo desde o minuto 50, após expulsão de André Pinto.





No final da partida, Jorge Silas assumiu que a formação algarvia esteve ligeiramente melhor durante o primeiro tempo e que a sua equipa não teve o "discernimento" necessário "para encontrar os melhores caminhos para o golo"."A minha análise é fácil de fazer. Uma primeira parte em que o Farense teve um ligeiro ascendente, porque nos custou adaptar ao jogo deles e às bolas paradas, em que eles são realmente fortes. Estávamos a defender de uma forma que não era a mais conveniente e foi isso que alterámos ao intervalo. Foi isso que nos permitiu, desde muito cedo, mesmo antes da expulsão, defender muito melhor. Com um a mais, ainda mais se acentuou essa tendência", começou por dizer o técnico famalicense."Mas, mesmo com um a mais, não conseguimos no último terço ter discernimento para encontrar os melhores caminhos para o golo.""Não ganhámos e o que realmente queremos são os três pontos. Naturalmente que era muito importante para nós. De qualquer das maneiras há aspetos positivos também a tirar. O facto de não sofrermos golos há três jogos, o facto de pontuarmos há três jogos. Nesta luta é importante de se conseguir", terminou.