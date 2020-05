Jorge Silva e a promoção da equipa feminina do Famalicão: «Fez-se justiça»

A equipa feminina do Famalicão foi promovida à principal liga de futebol feminino em Portugal, depois de ter vencido a respetiva série na primeira fase.





O emblema minhoto encontrava-se na segunda divisão e tinha fechado a primeira etapa da época com um saldo irreprensível de 16 jogos, 16 vitórias, 222 golos marcados e apenas três sofridos.Por essa razão, a decisão da FPF em promover o clube à principal prova é vista pelos responsáveis famalicenses como um prémio de justiça."Fez-se justiça e outra coisa não seria de esperar, depois de todo o percurso que fizemos na temporada. Desde o início que traçámos a subida de divisão como objetivo e nem a interrupção dos campeonatos nos retirou essa expectativa. Fizemo-lo notar junto da Federação Portuguesa de Futebol e esta decisão hoje anunciada é um reconhecimento a todo o esforço que fizemos na promoção do futebol feminino no clube", referiu Jorge Silva, presidente do Famalicão, em declarações aos meios oficiais do clube.Já João Marques, treinador, salienta que esta decisão é o reconhecer de que o Famalicão foi melhor. "O mais importante neste projeto foi a forma como o clube olhou para o futebol feminino, com uma confiança de toda a estrutura e na figura do presidente, que sempre nos deram condições para realizar este trabalho. A decisão administrativa acabou por reconhecer, não da forma como queríamos, o trabalho que fizemos, mas dentro de campo, em todos os jogos, demonstrámos ser a melhor equipa do escalão e temos a firme convicção de que este seria o desfecho se o campeonato fosse levado até ao fim", sublinhou.Em virtude desta decisão da FPF, a 1.ª Liga de futebol feminino passará a ter 20 equipas.