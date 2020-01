Jorge Silva e o 3.º lugar do Famalicão: «É incrível, seria inimaginável há quatro anos»

Jorge Silva foi reconduzido no último mês para um novo mandato de quatro anos como presidente do Famalicão e toma posse neste momento. Em declarações a Record, o dirigente considera o atual sucesso do Famalicão, com o 3º lugar na Liga NOS e a presença nas meias-finais da Taça de Portugal, uma coisa do outro mundo.





"É incrível, seria inimaginável há quatro anos. Se me dissessem isso na altura, eu ter-me-ia rido para mim e diria ‘levem-me ali ao Conde Ferreira que eu não estou bem’. Era impensável. Há sete, oito anos estávamos nos campeonatos distritais. Famalicão é uma cidade apaixonada pelo futebol. Estamos a ver uma grande equipa de futebol que nos orgulha a todos nós", começou por dizer.O líder da direção assenta em quatro "pilares" o sucesso do último quadriénio. "O balanço destes quatro anos é muito positivo. Há muitas histórias para contar sobre este mandato. A limpeza do passivo, o passar para livro da história dos 85 anos do clube, a construção da academia e a parceria com a ‘Quantum Pacific’ no futebol profissional foram os quatro pilares, os quatro alicerces do trabalho que levámos a cabo", assegura.No que a objetivos futuros diz respeito, Jorge Silva tem dois sonhos, um para as modalidades e outro para o futebol profissional. "Há que continuar a cimentar este projeto. O projeto de futebol feminino é algo no qual apostamos muito, assim como concluir a 2ª fase da academia. Nas modaliades, eu tenho um sonho que posso partilhar que é a construção de um pavilhão gimnodesportivo. No futebol profissional, o meu sonho seria cimentar o Famalicão na 1ª Liga", concluiu.A tomada de posse decorre a esta hora, no Auditório da Fundação Cupertino de Miranda. Rui Maia preside à Assembleia-Geral e André Vieira de Castro ao Conselho Fiscal.