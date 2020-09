Jorginho volta a casa após 10 anos no Benfica

Jorginho é o mais recente reforço do Famalicão para 2020/21. O jovem lateral-esquerdo, de 23 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, ou seja, até junho de 2023. Trata-se de um regresso a casa, já que Ricardo Araújo, conhecido no mundo do futebol por Jorginho, nasceu, precisamente, em Vila Nova de Famalicão, tendo começado a carreira no clube que agora vai representar como sénior.





Depois de ter jogado futebol de 7 no Operário de Famalicão e no CB Póvoa de Lanhoso, o defesa mudou-se para o Seixal em 2010 para integrar os escalões de formação das águias, tendo vestido de encarnado até à temporada passada.