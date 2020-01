Josh Tymon está de saída do Famalicão, conforme o próprio deu conta nas redes sociais. Através de uma mensagem no Instagram, o lateral-esquerdo inglês agradeceu ao clube minhoto por este meio ano de estadia, numa publicação que colheu várias reações do plantel em jeito de despedida.





Depois de ter começado a temporada como dono do lugar à esquerda da defesa, Tymon perdeu espaço de forma gradual, acabando até por deixar de constar das opções de João Pedro Sousa. Agora, tudo indica que regressará a Inglaterra.