Josh Tymon garantido por uma temporada

O lateral esquerdo Josh Tymon vai alinhar no Famalicão até ao final da época 2019/20, confirmou esta quarta-feira o emblema da Liga NOS no seu site oficial.Oriundo do Stoke City, clube do segundo escalão inglês, que representou nas duas últimas temporadas, o jogador, de 20 anos, afirmou, ao site do clube, estar preparado para "uma nova aventura na carreira" e para "ajudar a crescer" o Famalicão, uma equipa sobre a qual lhe disseram "coisas muito positivas.O defesa representou ainda o MK Dons, do terceiro escalão de Inglaterra, e no Hull City, emblema no qual cumpriu a formação e se estreou na Premier League, em 2016/17, época em que trabalhou com o atual treinador dos famalicenses, João Pedro Sousa - então adjunto de Marco Silva.Internacional pelas seleções jovens inglesas, o futebolista integrou a equipa que conquistou o Torneio de Toulon, em França, no ano de 2017.Josh Tymon é o 15.º reforço confirmado no mercado de verão pela equipa recém-promovida ao escalão maior do futebol português.