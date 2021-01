Depois de apresentar Manuel Ugarte, Alexandre Guedes e Rúben Vinagre, o Famalicão prepara-se agora para apresentar Kraev. O médio búlgaro, que na temporada passada representou o Gil Vicente, chega ao conjunto famalicense por empréstimo do Midtjylland.





Apesar de ter começado a época como titular no emblema dinamarquês, o jovem, de 23 anos, tem vindo a perder espeaço. Em 2019/20, ao serviço do Gil Vicente, Kraev apontou nove golos em 36 encontros.Tendo em conta que Kraev atua preferencialmente como médio-ofensivo, a sua chegada dá força à possibilidade de o Famalicão passar a privilegiar com 4-2-3-1 como sistema habitual.