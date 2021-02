Kraev perde espaço no miolo do Famalicão

Reforço de inverno, Kraev tem vindo a perder espaço no Famalicão.





O búlgaro alinhou em quatro jogos, tendo os três primeiros sido ainda com João Pedro Sousa. Desde a chegada de Silas, o médio atuou apenas em 45 minutos, frente ao Moreirense, ficando no banco com o Benfica e com o Belenenses SAD.