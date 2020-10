Leonardo Campana convocado para a seleção do Equador

Leonardo Campana, avançado de 20 anos que atua no Famalicão, está convocado para os próximos compromissos da seleção do Equador. O jovem faz assim parte da primeira lista do selecionador Gustavo Alfaro, que chamou 30 jogadores.





O conjunto equatoriano tem dois jogos agendados para o mês de outubro, ambos a contar para a qualificação para o Mundial de 2022. O primieiro acontece no dia 8, frente à Argentina, em Buenos Aires. O segundo, que será disputado em Quito, coloca frente a frente o Equador e o Uruguai.Chegado a Portugal por empréstimo do Wolverhampton, Leonardo Campana estreou-se pelos famalicenses na semana passada, frente ao Belenenses SAD. Para além do avançado, também Gonzalo Plata, do Sporting, foi chamado à seleção do Equador.