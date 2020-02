Lesão no adutor trava Ivo Pinto

Ivo Pinto é baixa no Famalicão para as próximas três semanas, em virtude de uma distensão no adutor esquerdo, contraída ao minuto 12 do duelo contra o Aves. O lateral-direito foi reavaliado ontem, no regresso dos minhotos ao trabalho, e viu ser-lhe diagnosticado um problema físico que o afastará, no mínimo, dos próximos dois compromissos dos famalicenses, frente a P. Ferreira, primeiro, e Sporting, depois.

Olhando ao calendário do Famalicão para as próximas semanas, a visita ao reduto pacense, no domingo, está fora do alcance de Ivo Pinto, assim como a receção ao Sporting, na terça-feira, dia 3.

A primeira possibilidade de o defesa regressar fixa-se, assim, na deslocação ao terreno do Belenenses SAD, no fim de semana de 7 e 8, mas esse será um desfecho a acontecer no melhor dos cenários possíveis. Em todo o caso, se não recuperar para esse embate, Ivo Pinto colocará de imediato a mira no desafio seguinte: a receção ao FC Porto, no fim de semana de 14 e 15.

Até lá, Lionn afigura-se como o grande candidato a assumir a vaga, havendo, porém, a possibilidade de João Pedro Sousa optar pela adaptação de um central ou até de Diogo Gonçalves, à semelhança do que já fez em algumas ocasiões. Convém recordar que Nehuén Pérez já está disponível para entrar nas contas do técnico, tal como o próprio revelou, o que será um fator que terá natural peso naquilo que será a tomada de decisão.



SAD disponibiliza viagem para Paços



O Famalicão colocou ontem à venda os bilhetes para a visita a Paços de Ferreira, no domingo. Os ingressos para essa partida têm o custo único de 10 euros, com a SAD a suportar os custos da viagem. A sociedade dos minhotos irá disponibilizar autocarros para os adeptos e associados que queiram assistir à partida. A concentração será às 13h, na Alameda dos Burgos.