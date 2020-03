Lionn e Nehuén Pérez devem voltar ao onze frente ao Sporting

João Pedro Sousa, se há posição que lhe tem dado dores de cabeça esta temporada, é a de lateral-direito. Para a receção aos leões, eis mais um episódio dessa tormenta. Dada a quase certa indisponibilidade de Ivo Pinto (ver peça em baixo) e o castigo de Patrick William, que ocupou o posto mais à direita da defesa em Paços de Ferreira, o que se configura como mais provável é o regresso de Lionn, ele que não joga desde a copiosa derrota caseira frente ao V. Guimarães.





Diogo Gonçalves também já recuou no terreno noutras alturas desta temporada, mas dada a exigência do jogo, a pressão por resultados, a importancia classificativa de derrotar o Sporting e o facto dos extremos não abundarem atualmente nas opções do técnico dos famalicenses, esse cenário não se deve concretizar, pelo que o camisola 17 manterá o lugar na asa direita do ataque.A confirmar-se o regresso do experiente lateral brasileiro à titularidade, Lionn completará o jogo 190 na Liga e reencontra o Sporting, contra quem não teve dos jogos mais felizes na 1ª volta. Com um passe mal calculado, Lionn coloca a bola nos pés de Vietto, que abriu o marcador em Alvalade. Na 2ª parte, teve no pé direito e na cabeça ocasiões flagrantes para marcar, mas sem sucesso. Felizmente para o Famalicão, um golo a acabar deu a vitória ao, na altura, líder do campeonato.Quem também debe regressar esta noite ao onze é Nehuén Pérez. O central esteve varias semanas ao serviço dos sub-23 Argentina, que venceram o Torneio Pré-Olímpico da América do Sul. Não jogava pelo seu clube desde há cerca de dois meses e meio. O último foi a 19 de dezembro, contra o Mafra, para a Taça de Portugal.