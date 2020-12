A loja do Famalicão foi assaltada na madrugada de domingo para segunda-feira. De acordo com o jornal 'Cidade Hoje', os assaltes procederam à entrada no estabelecimento utilizando a base de um guarda-sol para partir a porta de vidro.





Apesar de não terem sido adiantados pormenores em termos de prejuízos, as autoridades policiais estiveram no local para recolher provas. Até ao momento, os assaltantes ainda continuam a monte.No plano desportivo, o conjunto liderado por João Pedro Sousa continua a preparar o jogo com o Portimonense.