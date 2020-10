Lukovic feliz no Famalicão mas pede paciência

Andrija Lukovic é um dos reforços do Famalicão na nova temporada e o sérvio parece estar satisfeito com a opção tomada na sua carreira.

“Estou muito feliz, um pouco surpreendido pela forma como tudo é bom em Famalicão. Vi a última época do clube e sei como jogava”, começou por dizer Lukovic, em declarações aos meios do clube, antes de analisar este início de época. “Somos uma nova equipa, com novos jogadores e temos de ser pacientes, porque nada se consegue da noite para o dia. Temos de pensar jogo a jogo, passo a passo, e, se dermos continuidade ao que fizemos nos últimos dois jogos, poderemos fazer algo muito bom este ano”, acrescentou o médio de 25 anos, que ainda só foi utilizado frente ao Belenenses SAD.

Lukovic elogiou duas das figuras do Famalicão, concretamente o capitão Gustavo Assunção e ainda Rúben Lameiras, e recordou um marco no seu percurso: o golo que permitiu à Sérvia derrotar a França de Martial, Rabiot, Laporte e Beunardeau na final do Euro sub-19 de 2013. “Seria bom chegar à seleção principal, mas agora estou 100 por cento focado no Famalicão”, disse.