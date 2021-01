Maltos Becker, guarda-redes de 20 anos, é reforço do Famalicão. O jovem chega por empréstimo do Londrina e numa primeira fase vai trabalhar com a equipa sub-23 dos minhotos.





Formado no Corinthians, Maltos Becker mudou-se para o Londrina em 2019. Na presente temporada, o jogador foi utilizado nos sub-19 (seis jogos), nos sub-20 (três partidas) e na equipa principal (um encontro). Recorde-se que, neste momento, o Famalicão conta com Vaná, Luiz Júnior e Zlobin na equipa principal.