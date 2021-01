Maltos Becker: «Quero ser mais um jovem a destacar-me no Famalicão»

Maltos Becker foi oficializado, esta terça-feira, como reforço do Famalicão. O guarda-redes, de 20 anos, chega por empréstimo do Londrina e, numa primeira fase, deve atuar pela equipa sub-23 dos minhotos.





Nas primeiras declarações enquanto jogador do conjunto orientado por João Pedro Sousa, Becker revelou uma discurso ambicioso. "Estou muito satisfeito por ter a oportunidade de jogar no futebol europeu. Ao Famalicão é reconhecida a capacidade de potenciar jovens jogadores e pretendo ser mais um a destacar-me", disse o brasileiro aos meios do clube.Neste momento, a baliza da equipa principal do Famalicão conta com Vaná, Luiz Júnior e Zlobin.