Manuel Ugarte despede-se do Fénix

Apontado com insistência pela imprensa uruguaia como reforço do Famalicão para a reabertura do mercado, Manuel Ugarte deixou uma mensagem de despedida ao Fénix, clube que representa no seu país natal. Ao que tudo indica, os famalicenses vão dispender cerca de três milhões de euros para adquirir 80% do passe do médio.





"Chegou a hora de me despedir do clube que me formou e me viu crescer, um clube de bairro, humilde e simples. Tive o privilégio de fazer a minha estreia na primeira equipa aos 15 anos. Foram anos onde vivi de tudo, de bons momentos e momentos não tão bons. Foram anos em que realizei sonhos e vivi momentos muito bonitos. Agora é altura de dar mais um passo na minha carreira, com o objetivo de continuar a crescer", podia ler-se na publicação do jovem.Internacional sub-23 pelo Uruguai, Manuel Ugarte, de 19 anos, soma um golo em 20 jogos na presente temporada.