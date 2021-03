Após ter sido expulso frente ao Boavista, Ugarte é baixa de peso para a receção do Famalicão ao Sp. Braga. Com Gustavo Assunção em dúvida, isto depois de se ter lesionado no aquecimento no Bessa, Silas pode ser obrigado a mudar duas peças no miolo, com Lukovic e Pereyra a espreitar a titularidade.