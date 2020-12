Manuel Ugarte tem um passado pelas seleções jovens do Uruguai e terá sido aí que terá partilhado balneário com Darwin Nuñez, avançado do Benfica. O jovem partilhou essa experiência em declarações aos meios oficiais do Famalicão, lembrando também os encontros que teve com Coates e Enzo Martínez.





"No Uruguai partilhei balneário com o Darwin Nuñez. Não tive a oportunidade de jogar com o Coates e com o Enzo Martínez, mas já nos defrontámos e sei que são grandes jogadores", apontou o médio.