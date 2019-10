Marca elenca as surpresas da época e coloca Famalicão ao lado de Granada e Leicester

O Mundo do futebol continua de olhos postos no Famalicão, equipa que, à sétima jornada, segue na liderança do campeonato português, à frente de FC Porto, Benfica e Sporting.





Ao longo das últimas semanas, vários artigos têm sido dedicados ao emblema minhoto pelo globo fora, com destaque para Brasil, Inglaterra, Espanha, só para enumerar alguns exemplos.Ora, desta vez foi a vez do jornal Marca, de Espanha, voltar a debruçar-se sobre o fenómeno da Liga NOS. Num vídeo no qual elenca as grandes surpresas do futebol europeu, aquele órgão de comunicação social do país vizinho coloca Famalicão ao lado de Angers, Leicester, Granadas e muitos outros clubes que têm causado alvoroço nos respetivos campeonato.