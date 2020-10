Marcelo Trotta apresentado como reforço do Famalicão

Confirmada a saída de Toni Martínez para o FC Porto, o Famalicão já tratou de encontrar soluções para a frente de ataque. Nesse sentido, Marcelo Trotta, avançado italiano de 28 anos, foi apresentado como reforço dos minhotos esta segunda-feira.





Marcello Trotta é o novo reforço do FC Famalicão

Marcello Trotta é o novo reforço do FC Famalicão

O jogador chega a Portugal por empréstimo do Frosinone, clube onde chegou a meio da época 2018/19. Produto da formação do Nápoles, Trotta viajou ainda com idade de juvenil para Inglaterra, onde representou Manchester City, Fulham, Wycombe, Watford, Brentford e Barnsley. O regresso ao seu país natal aconteceu em 2015 por intermédio do Avellino, tendo depois representado o Sassuolo, o Crotone, o Frosinone e o Ascoli.Nas primeiras declarações enquanto jogador dos famalicenses, Marcelo Trotta não esondeu o seu entusiasmo. "Estou muito satisfeito por ter dado este novo passo na carreira. Sei que o Futebol Clube de Famalicão é um clube que está a crescer no futebol português e desejo ajudar a equipa a conseguir manter essa trajetória ascendente", referiu.Em Famalicão, o internacional jovem italiano vai enfrentar a concorrência de Del Campo, Anderson e Campana. Para além disso, Dyego Souza tem sido também apontado como possível reforço do conjunto liderado por João Pedro Sousa.