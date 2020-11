Marcelo Trotta: «Estou a desfrutar da minha experiência no Famalicão»

Chegado ao Famalicão no início da temporada, por empréstimo do Frosinone, Marcelo Trotta apontou o seu primeiro golo pelo clube no passada fim de semana, frente ao Oriental. Em declarações aos meios oficiais dos famalicenses, o avançado começou por fazer um balanço das primeiras semanas em Portugal.





"Estou muito feliz por estar cá. Cheguei no início de outubro e estou a defrutar do momento, todos são amigos e estou muito feliz. Não sabia muito sobre o Famalicão, mas quando surgiu o interesse do clube pesquisei algumas coisas e vi que era como uma família. Os meus companheiros acolheram-me bem desde o início. Alguns jogaram em Itália e isso fez com que ficasse mais confortável com todos. Somos um bom grupo e estou feliz com isso", vincou.Elogiando a liga portuguesa e a qualidade técnica dos jogadores, Trotta aproveitou ainda para se descrever: "Sou um avançado que gosta de ligar o jogo com os colegas, tal a minha melhor posição seja segundo avançado. No entanto, posso também jogar sozinho na frente de ataque. Joguei nas duas posições ao longo da minha carreira e estou sempre disponível para ajudar a equipa".O italiano, de 28 anos, concluiu recordando a sua passagem por Inglaterra, país ao qual rumou ainda nos escalões de formação, e assumindo o desejo de representar a seleção principal do seu país. "A oportunidade de ir para Inglaterra surgiu quando era jovem, o Manchester City viu-me na seleção e decidi mudar-me para lá para ter uma nova experiência. Sonho representar a seleção principal. Representei as selecções jovens em quase todos os escalões e jogar pelo seu país é uma coisa boa para todos os jogadores. É um sonho e não vou desistir dele", explicou.Até ao momento, Marcelo Trotta foi utilizado em cinco partidas.