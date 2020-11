Marcelo Trotta satisfeito em Portugal

Marcelo Trotta pode até só ter chegado a Portugal no início da presente temporada, mas os elogios ao Famalicão já são muitos. “Estou muito feliz por estar cá, cheguei no início de outubro e estou a desfrutar do momento. Não sabia muito sobre o Famalicão, mas quando surgiu o interesse do clube pesquisei e vi que era como uma família. Os meus companheiros acolheram-me bem, temos um excelente grupo”, explicou o avançado aos meios do clube. Na presente época, o italiano tem um golo em cinco partidas.