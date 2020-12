Mário Branco apresentado como diretor desportivo do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta quarta-feira, a chegada de Mário Branco ao cargo de diretor desportivo do clube. O dirigente, de 45 anos, está assim de regresso ao futebol português, isto depois de ter trabalho no PAOK na temporada passada.





Nas primeiras declarações ao serviço do novo clube, Mário Branco, que conta também com passagens por clubes como Hadjuk Split, Estoril, Astra e Leixões, não escondeu a ambição com que encara o projeto. "Entusiasmou-me a capacidade que o projeto tem em vir a ser um projeto de excelência e a capacidade de crescimento que o mesmo tem. Para regressar a Portugal tinha de ser para um desafio com esta dimensão. O presidente Miguel Ribeiro conseguiu agudizar a minha vontade de encabeçar este projeto", referiu.O novo diretor desportivo dos minhotos sublinhou ainda a vontade de fazer crescer o Famalicão: "A missão e a visão que a administração tem para o futuro do Famalicão é extremamente entusiasmante e só tinha lógica regressar a Portugal para um projeto destes. Espero que possamos crescer juntos e que eu possa aportar algo da minha experiência. Penso que podemos ser um exemplo em termos nacionais e internacionais e pretendemos chegar ao topo do futebol português. Temos de ter a capacidade de aliar a vertente desportiva à vertente financeira".Por seu lado, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, deixou muitos elogios a Mário Branco. "Queremos crescer cada vez mais. Propusemo-nos desde início a levar o Famalicão ao topo do futebol português e esse caminho traz-nos novos desafios e novas necessidades. Entendemos que, neste momento, um passo em frente seria a contratação de um diretor desportivo. Tivemos a felicidade de encontrar o profissional que pretendíamos, daí a escolha pelo Mário Branco. É um profissional de excelência para a função", salientou.