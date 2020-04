Médico do Famalicão explica novas rotinas: da distância de segurança às máscaras para o staff

O Famalicão regressou aos trabalhos esta segunda-feira, praticamente um mês e meio depois da paragem das competições. No entanto, o plantel famalicense apenas voltou assim que o clube confirmou que havia condições, tal como revelou Diogo Gomes, médico do clube, ao nosso jornal.





"Iniciámos este regresso com testes sorológicos, testes à imunidade, que foram feitos a todo o plantel e ao staff próximo do plantel. Depois iniciámos os treinos individualizados, cumprindo sempre as normas das autoridades de saúde e também de acordo com as normas do comité médico da Liga. Este tempo de confinamento também serviu para estabelecermos o nosso plano e as nossas rotinas internas do clube e da utilização dos espaços do estádio", começou por dizer o chefe do departamento médico dos minhotos, antes de desvendar também que os testes à Covid-19 serão feitos num futuro próximo, antes do regresso aos treinos coletivos.Por agora, todo o cuidado é pouco, razão pela qual todos os jogadores estarão sujeitos a medidas restritas nos próximo tempos. Nesse sentido, haverá uma distância mínima de segurança nos treinos e o próprio uso das instalações estará limitado."Neste momento temos os dois relvados disponíveis para os treinos individualizados dos atletas. Em termos de novas rotinas ou circuitos que foram estabelecidos, pusemos pontos de desinfeção nos percursos utilizados, pusemos sinalética no estádio com as principais recomendações em termos de etiqueta respiratória e distanciamento social. Os jogadores chegam ao Estádio e seguem para o relvado. Têm o plano de treino individual, essencialmente de corrida, já estabelecido pelo departamento de performance. Por isso, cada atleta já sabe o que tem que cumprir. E mesmo o staff necessário à agilização dos treinos estará sempre protegido com máscara e com o distanciamento recomendado", apontou Diogo Gomes, prosseguindo com a lista de limitações que serão impostas."Em termos de distanciamento, há algumas restrições. Temos cumprido o que é recomendado pela DGS. Cumprimos um distanciamento de 2 metros quando os jogadores estão parados ou em repouso, distância que, em treino e em actividade, aumenta para 10 metros", referiu.