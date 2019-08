Com o empate no jogo com o V. Guimarães, o Famalicão igualou um registo com 15 anos. Os minhotos são a primeira equipa após o V. Setúbal, em 2004/05, a subir de divisão e a conseguir fazer sete pontos nas três primeiras jornadas. Na altura, os sadinos perderam na 4ª jornada, resultado que os minhotos tentarão evitar na visita ao Aves.