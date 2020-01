Menor objetividade deu desaire

A dupla jornada caseira trouxe dissabores ao Famalicão. Depois de um empate frente ao Marítimo, obtido já no último lance do encontro da 17ª jornada, a equipa minhota foi derrotada pelo Santa Clara, anteontem, por 1-0, num jogo marcado por um erro do VAR.

Ainda assim, há mais dados que ajudam a explicar o desaire dentro de portas ante os açorianos, sobretudo a falta de clareza e objetividade que a turma de João Pedro Sousa apresentou, muito aquém do que vem sendo normal esta temporada. Um dado que o próprio técnico identificou mal terminou o encontro.

Para que se perceba, o Famalicão terminou os 90 minutos apenas com um remate enquadrado na baliza, quando, em termos de média, consegue 5,22 por jogo. Além disso, teve uma eficácia de passe de 79 por cento, a segunda pior marca dos últimos oito jogos. A juntar a tudo isto, há as 166 perdas de posse de bola que a equipa famalicense sofreu, em larga margem superior à média de 136.83 da temporada. Uma marca negativa que é apenas superada pelo jogo frente ao Marítimo, no qual o Famalicão perdeu 170 vezes a bola.