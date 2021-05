Miguel Ribeiro continua no Famalicão e administração da SAD é renovada para mais três anos

Miguel Ribeiro vai continuar na presidência da SAD do Famalicão, confirmando-se a notícia adiantada por Record na edição desta segunda-feira. O líder da sociedade minhota esteve a um passo de rumar à Luz, tal como o nosso jornal também deu conta, mas acabou por optar ficar nos famalicenses.





Assim, Miguel Ribeiro irá continuar a ser o dirigente máximo dos minhotos por mais três anos. A decisão foi comunicada pelo próprio clube, esta segunda-feira, numa nota publicada no site, na qual deu conta da renovação do Conselho de Administração da SAD para os próximos três anos."O desejo de colocar o Futebol Clube de Famalicão no topo do futebol português é a força motriz que pauta a administração presidida por Miguel Ribeiro nos próximos três anos. O crescimento sustentado por parte do Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD vai continuar a ser uma realidade. A renovação por parte do Conselho de Administração da SAD é, por isso, natural, com todas as pessoas imbuídas neste espírito de conquista e ambição", pode ler-se.Na mesma nota, o Famalicão informa que Amit Singh, head of sports da Quantum Pacific Group, entidade detentora da maioria do capital, manter-se-á como administrador executivo, ao passo que Jorge Silva, presidente do clube, permanecerá como administrador não executivo.A ambição para os próximos três anos é, segundo o clube, "continuar a crescer desportivamente e também investir nas infraestruturas necessárias a alicerçar um clube de futuro, manter o sucesso desportivo, valorizar os jogadores e fazer crescer cada vez mais a marca no futebol".